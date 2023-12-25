Депутати Первомайської міської ради підтримали звернутися до Верховної Ради щодо зниження тарифу на електроенергію.

За відповідний проєкт рішення було проголосовано на засіданні сесії.

Зазначається, що депутати просять знизити тариф на електропостачання для підприємств які обслуговують населення, це стосується Первомайського водоканалу.

«Складова тарифу складається саме з тарифу на електроенергію, яка на даний момент складає 8 гривень 06 копійок, був 3 гривні 18 копійок за кіловат», — зазначив автор звернення депутат Тимур Глушко.

Раніше повідомлялося, що у Первомайську депутатам не вистачило голосів, щоб змінити назву на Ольвіополь. Також депутати не змогли проголосувати і за те, щоб залишити стару назву.