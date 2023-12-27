На місці занедбаного будинку по вулиці Шнеєрсона у центрі Миколаєва можуть побудувати паркову зону. Це відбудеться у тому випадку, якщо власник будівлі не приведе її територію до ладу.

Про це повідомив перший заступник міського голови Віталій Луков у коментарі кореспонденту «НикВести».

— По Шнеєрсона за дорученням міського голови ведеться робота з власниками цієї ділянки. Це довга процедура — не місяць, але наш юридичний департамент працює над цим. Але там, мабуть, будуть й судові рішення. По Шнеєрсона буде, скажімо так, наш пілотний проєкт, — сказав Віталій Луков.

Він також додав, що законодавством визначений певний перелік об'єктів, які можна розташовувати на місцях занедбаних будинків. До прикладу, каже заступник мера, це дитячі садки, ігрові майданчики й інфраструктурні обʼєкти, такі як мости та транспортні розвʼязки.

— У нас законодавством визначений певний перелік. Це. Зрозуміло, що на Шнеєрсона попередньо ми бачимо тільки зелену паркову зону. Тобто якщо власники не приведуть до порядку цю територію, то буде спускатися процедура викупу для суспільних потреб. По процедурі це місяці, якщо не роки. Дуже мало громад йдуть на це, — сказав Віталій Луков.

Раніше повідомлялося, що у Миколаєві викуповуватимуть занедбані по місту будівлі. Замість них будуватимуть дитячі садки, парки та дорожні розвʼязки, повідомив перший заступник міського голови Віталій Луков. Водночас він згадав про занедбаний будинок по вулиці Шнеєрсона у центрі Миколаєва.

Нагадаємо, у Миколаєві створили комісію з пошуку, обстеження та взяття на облік безхазяйного нерухомого майна на території міста. Водночас комісія розглядатиме питання, пов’язані з підготовкою заяв до суду про передачу цього майна у комунальну власність Миколаєва. Очолив комісію перший заступник Миколаївського міського голови Віталій Луков.