Упродовж 2023 року середньодобова кількість вбитих та поранених росіян на війні зросла до майже 300 осіб на день порівняно з 2022 роком.

Про це у соцмережі Х повідомило Міністерство оборони Британії.

«Зростання числа щоденних втрат є свідченням деградації армії РФ та її перетворення на «масову армію» низької якості та великої кількості після мобілізації 2022 року», — йдеться у повідомленні.

У британській розвідці вважають, що Росії, ймовірно, знадобиться 5-10 років на відновлення професійних та досвідчених підрозділів.

«З такими темпами до 2025 року втрати Росії вбитими та пораненими становитимуть понад півмільйона. За дев'ять років війни в Афганістані СРСР втратив близько 70 тисяч осіб», — повідомили у розвідці.

Нагадаємо, що у жовтна британська розвідка констатувала, що під Авдіївкою Росія зазнала одних із найгірших втрат за 2023 рік, і схоже, що запити командування знову розходяться з реальними можливостями військових.