Президент України Володимир Зеленський повідомив про визначення стратегії застосування Сил оборони на 2024 рік.

У повідомленні у своєму Telegram-каналі він зазначив, що відбулася підсумкова Ставка Верховного Головнокомандувача.

«Підбили воєнні підсумки року. Проаналізували результати ведення бойових дій та наші рішення. Що ми зробили правильно, а що могли зробити краще. З урахуванням цих висновків, прогнозів і наших можливостей визначили стратегію застосування Сил оборони на прийдешній рік», — повідомив Володимир Зеленський.

Він підкреслив, що цьогоріч Україна «не відступила на жодному напрямку на землі, повернула собі море і зробила безпечнішим небо».

«Ми продовжуємо працювати як одна команда. Дякую кожному й кожній, хто віддає всі сили заради перемоги України», — зазначив він.

Раніше повідомлялося, що американці наполягають на консервативній стратегії, спрямованій на утримання території. Однак українське командування хоче перейти в атаку.