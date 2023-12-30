Президент України Володимир Зеленський повідомив про визначення стратегії застосування Сил оборони на 2024 рік.
У повідомленні у своєму Telegram-каналі він зазначив, що відбулася підсумкова Ставка Верховного Головнокомандувача.
«Підбили воєнні підсумки року. Проаналізували результати ведення бойових дій та наші рішення. Що ми зробили правильно, а що могли зробити краще. З урахуванням цих висновків, прогнозів і наших можливостей визначили стратегію застосування Сил оборони на прийдешній рік», — повідомив Володимир Зеленський.
Він підкреслив, що цьогоріч Україна «не відступила на жодному напрямку на землі, повернула собі море і зробила безпечнішим небо».
«Ми продовжуємо працювати як одна команда. Дякую кожному й кожній, хто віддає всі сили заради перемоги України», — зазначив він.
Раніше повідомлялося, що американці наполягають на консервативній стратегії, спрямованій на утримання території. Однак українське командування хоче перейти в атаку.
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Президент України Володимир Зеленський повідомив про визначення стратегії застосування Сил оборони на 2024 рік.
У повідомленні у своєму Telegram-каналі він зазначив, що відбулася підсумкова Ставка Верховного Головнокомандувача.
«Підбили воєнні підсумки року. Проаналізували результати ведення бойових дій та наші рішення. Що ми зробили правильно, а що могли зробити краще. З урахуванням цих висновків, прогнозів і наших можливостей визначили стратегію застосування Сил оборони на прийдешній рік», — повідомив Володимир Зеленський.
Він підкреслив, що цьогоріч Україна «не відступила на жодному напрямку на землі, повернула собі море і зробила безпечнішим небо».
«Ми продовжуємо працювати як одна команда. Дякую кожному й кожній, хто віддає всі сили заради перемоги України», — зазначив він.
Раніше повідомлялося, що американці наполягають на консервативній стратегії, спрямованій на утримання території. Однак українське командування хоче перейти в атаку.