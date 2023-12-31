Королева Данії Маргрете ІІ

Королева Данії Маргрете ІІ заявила, що відрікається від трону після 52 років правління.

Про це повідомляє пресслужба королівської родини.

«Її Величність королева Маргрете ІІ сьогодні ввечері у своєму новорічному зверненні оголосила, що Її Величність залишить пост королеви Данії 14 січня 2024 року та передасть трон Його Високості наслідному принцу», — йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що рішення було ухвалено «на власне прохання королеви». Поїздку в кареті вулицями Копенгагена, а також вихід на балкон палацу скасували.

Маргрете II — королева Данії з 14 січня 1972 року. З моменту смерті королеви Сполученого Королівства Єлизавети ІІ була єдиною жінкою-монархом у світі.

Нагадаємо, що у 2022 році королева Данії Маргрете II відзначила свій ювілей серією стриманих урочистостей на знак поваги до своєї троюрідної сестри.