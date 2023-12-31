Денис Шмигаль

Наступного року українці продовжуватимуть захищати свою землю, посилювати армію, захищати власну землю та відновлювати Україну.

Про це Прем‘єр-міністр Денис Шмигаль сказав у привітанні з Новим роком.

«Завершується 2023 рік, який був складним періодом випробувань. Попри всі труднощі, ми вистояли, стали сильнішими. Ми заходимо у 2024 рік із вірою в майбутню перемогу та мир. Наступного року ми продовжимо посилювати нашу армію, захищати власну землю та всіляко допомагати Силам безпеки й оборони. Будемо й далі наполегливо рухатися до членства в Європейському Союзі. Відновлювати нашу країну», — сказав Денис Шмигаль.

Також він подякував усім, хто бореться за краще майбутнє для Української держави — лікарям, вчителям, рятувальникам, підприємцям, платникам податків, працівникам критичної інфраструктури, волонтерам, а головне — воїнам на фронті.

«Пам'ятаємо, як тяжко виборюється наша свобода. Зараз ми маємо одне єдине бажання. Віримо, що у 2024 році воно стане реальністю. І Україна переможе. З прийдешнім Новим роком! Слава Україні!», – зазначив Денич Шмигаль.

Нагадаємо, що напередодні Нового року українські військові та силові структури записали відеозвернення до українців та привітали їх зі святом.