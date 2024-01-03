У Києві Служба безпеки України затримала експосадовця Мінвугілля, за підозрою у державній зраді. Чоловік пропонував приєднати східні регіони України до Ростовської області РФ.

Про це йдеться на сайті СБУ.



Колишній український держслужбовець, який у попередні роки працював у Міністерстві палива та енергетики, Держкомрезерві та Міністерстві вугільної промисловості проводив інформаційні диверсії проти України.



Після звільнення з державної служби у 2014 році він почав позиціонувати себе як «політексперт» та автор видань, в яких вихваляв агресивну політику Кремля щодо України.

«З того часу він перебував на прямому зв’язку з одним із керівників 5-ї служби ФСБ, який координував його інформаційно-підривну діяльність проти України. Також експосадовець співпрацював з ватажком так званої «ЛНР» Леонідом Пасічником, якому надавав «експертні» рекомендації щодо посилення репресій проти українських патріотів у тимчасово окупованому Луганську», – зазначили у відомстві.

Крім того, фігурант публікував у соцмережах дописи, в яких пропонував «приєднати» східні регіони України до складу Ростовської області.

Контррозвідники СБУ задокументували факти злочинної діяльності російського агента і затримали його у власному помешканні. Комплексна судова психолого-лінгвістична експертиза підтвердила, що документальні матеріали, підготовлені фігурантом на замовлення ФСБ, спрямовані проти державної безпеки України.

Під час обшуків у помешканні та автомобілі чоловіка вилучили комп’ютерну техніку, мобільні телефони і документи, які підтверджують його підривну діяльність на користь РФ.



Крім того, у фігуранта виявили «відзнаку за взаємодію» від представників держави-агресора, а також заборонену комуністичну та прокремлівську символіку.



На підставі отриманих доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

частина 1 стаття 111 — Державна зрада;

частина 1 стаття 161 — Умисні дії, спрямовані на розпалювання національної, расової чи релігійної ворожнечі та ненависті.

Раніше, Служба безпеки України оголосила про підозру у фінансуванні російської збройної агресії українському алкогольному магнату Євгену Черняку — власнику одного з найбільших алкогольних холдингів України Global Spirits (бренд «Хортиця»).