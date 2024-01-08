Президент Володимир Зеленський заявив, що нині Україна потребує посилення своєї протиповітряної оборони як на фронті, так і для посилення захисту людей у тилових містах і громадах.

Про це він сказав під час онлайн-спілкування з учасниками щорічної національної конференції Швеції «Суспільство та оборона», цитує Офіс президента.

Як зазначив Володимир Зеленський, нині на фронті ситуація є достатньо стабільною, хоча Росія продовжує накопичувати свої війська та втрачає дуже багато солдатів у «м’ясних штурмах».

Водночас президент України зауважив, що на фронті українські війська мають потребу в системах протиповітряної оборони, щоб позбавити ворога можливості контролювати небо та завдавати ударів з повітря по українських позиціях.

«Цього не вистачає як на полі бою, так і для захисту українських міст усередині країни. Впродовж кількох днів було 500 ударів. Так, ми більшість із них змогли відбити завдяки допомозі партнерів — понад 70%. Але цього недостатньо», — вважає він.

Володимир Зеленський додав, що якщо Росія втратить контроль неба, вона втратить будь-яку свою міць на полі бою. Іншої моці в них немає, зазначив він.

Нагадаємо, розвідка Великої Британії зазначає, що Росгвардія зміцнює свої ресурси та особовий склад на тлі потрясінь у сфері внутрішньої безпеки Росії, спричинених війною проти України.