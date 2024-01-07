Роман Костенко вважає, що Володимир Зеленський "політично вже помер", фото з фейсбуку політика

Секретар Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, полковник СБУ Роман Костенко, який брав участь у обороні Миколаєва у 2022 році звернувся до президента України Володимира Зеленського і закликає того не займатися підтримкою власного рейтингу, а зберегти державу, оскільки на другий президентський термін він не переобереться.

Таку заяву Роман Костенко зробив в інтерв’ю Radio NV у неділю, 7 січня, коментуючи процес обговорення урядового законопроекту про мобілізацію.

Під час спілкування з журналістом, Роман Костенко звернув увагу, що президент України Володимир Зеленський як верховний головнокомандувач Збройних Сил України не коментує законопроект, і «це є проблема».

— Це є проблема для нас всіх. Тому що ми бачимо зараз, коли закон непопулярний, бажання зберегти власні рейтинги сильніше, ніж бажання взяти на себе відповідальність. А це головне, — сказав Роман Костенко.

При цьому, він висловив позицію, що Володимир Зеленський не зможе переобратися на другий термін, а тому його задача має бути не збереження власного рейтингу, а держави.

— Я вважаю, що зараз президент [Володимир] Зеленський має зрозуміти для себе, що він вже ніколи більше не буде президентом, що це лише один строк, який в нього зараз є. Він його має використати максимально, щоб зберегти цю державу. Він має зрозуміти, що політично він вже помер. І зараз все те, що в нього, — довіра людей, рейтинги… Він має ухвалювати не такі рішення, які йому будуть давати можливість переобратися на наступних виборах або які будуть підтримувати його рейтинги, а ті, які мають можливість зберегти цю державу. От після цього ми будемо розуміти, що у нас є шанс. Якщо ми будемо і далі робити все, щоб підтримувати рейтинги, знімати з себе відповідальність і перекидати її на Верховну Раду, дискредитуючи її, не буде оцього об'єднання (коли ми всі об'єднаємося і візьмемо на себе всі відповідальність), тоді у нас будуть великі проблеми. Оце ми маємо зрозуміти, — сказав Роман Костенко.

Нагадаємо, що в українську армію хочуть мобілізувати ще від 450 до 500 тисяч солдатів для відбиття російського вторгнення. Але фінансові та політичні умови цього кроку ще не уточнені. Президент Володимир Зеленський назвав мобілізацію «чутливим питанням».

Згодом, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний прокоментував плани щодо мобілізації 500 тисяч людей до лав української армії.

Комітет Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки розпочав 4 січня розгляд нового закону про мобілізацію. Обговорення разом з командуванням ЗСУ та представниками Міноборони буде тривати декілька днів.

Генерал-майор Дмитро Марченко вважає вкрай необхідним зниження призовного віку чоловіків з 27 до 25 років.

Голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім висловив переконання у необхідності мобілізації після особистого спілкування з військовими, які зараз захищають державу.

Партія «Батьківщина» заявила, що нової хвилі мобілізації в Україні не уникнути, однак завдання влади – зробити її справедливою та розумною, такою, яка посилить наше військо й наблизить перемогу, а не збурюватиме суспільство.

Докладніше про мобілізацію та зниження призовного віку в Україні

19 грудня президент України Володимир Зеленський виступив з підсумковою пресконференцією, де повідомив, що Генеральний штаб та Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний запропонували додатково мобілізувати ще до 400-500 тисяч людей для військових дій.

Що стосується призовного віку, Володимир Зеленський вважає, що таке рішення цілком аргументоване. На пресконференції він погодився з пропозицією про зменшення граничного віку перебування чоловіків на військовому обліку від 27 до 25 років з 27 до 25 років.

Чи мобілізують жінок?

Президент України розкритикував ідею примусової мобілізації жінок.

«Мобілізація жінок — ні, не підпишу. Щодо 25 років: якщо буде аргументовано — а на сьогодні бачу, що це необхідно, — то з цим погоджуся», — сказав президент.

Як відомо, наразі в Україні чітко визначений перелік причин та необхідних документів для відстрочки військовозобов’язаних від мобілізації. Відстрочка може надаватися за станом здоров’я, через наявність трьох і більше неповнолітніх дітей чи доглядом за батьками з інвалідністю.

Нагадаємо, що у червні цього року в Верховні Раді України подали законопроєкт про скорочення переліку осіб, які можуть отримати відстрочку від призову на військову службу. Після підписання закону президентом Володимиром Зеленським не служити можна буде лише в тому випадку, якщо в родині більше немає інших людей, здатних утримувати особу з інвалідністю.

Окрім того, нещодавно міністр оборони України Рустем Умєров заявив, що українці у віці 25-60 років, які проживають в Німеччині та інших країнах, наступного року мають з'явитися у призовні пункти ЗСУ, інакше до них будуть застосовані санкції.

Німеччина, у свою чергу заявила, що не можуть змусити громадян України, які перебувають у ФРН, повертатися на Батьківщину та воювати.