Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба

Країнам Заходу у будь-якому випадку доведеться допомагати Україні, але їм вигідніше робити це зараз, ніж у майбутньому.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, повідомляє РБК-Україна.

«Якщо підтримку буде призупинено, Росія може досягти успіху і прорвати лінію фронту. Тоді доведеться відновити підтримку, оскільки буде дуже сильна суспільна реакція на користь підтримки України», — заявив міністр в інтервʼю виданню El Pais.

Також він підкреслив, що ті самі політики, які ухвалили рішення зупинити підтримку України, ухвалять рішення її надати, але в екстремальних обставинах.

«Тому навіть із суто реалістичної політичної перспективи є більше сенсу надати допомогу зараз, щоб уникнути кризи в майбутньому», — сказав Дмитро Кулеба.

Коментуючи затримку з наданням допомоги від Євросоюзу через позицію Угорщини, очільник МЗС зазначив, що серед решти 26 країн-членів ЄС є чітке розуміння, що допомогу Україні буде надано в тій чи іншій формі, а відтермінування було взято, аби спробувати все-таки досягти консенсусного рішення.

Нагадаємо, що у серпні-жовтні 2023 року обсяг нової обіцяної допомоги для України з боку країн Заходу сягнув найнижчого рівня з січня 2022 року — він скоротився майже на 90% порівняно з аналогічним періодом минулого року.