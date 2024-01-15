Віталій Кім в ефірі телеканалу Ісландія, скриншот з відео

Голова Миколаївської обласної військової адміністрації (ОВА) Віталій Кім впевнений, що українців необхідно мотивувати до служби в лавах Збройних Сил України, інакше неможливо зберегти державу.

Про це йшла мова 12 січня на проекті «Центр прийняття рішень» телеканалу «Ісландія», учасником якого став Віталій Кім, пишуть «НикВести».

Він зазначив, що в Україні ставлення населення до війни залежить від географічної наближеності до бойових дій.

— Наскільки я знаю, ставлення до війни ділиться територіально. Кожна область, куди прийшов ворог, встає та без питань захищає свою землю. Як Миколаївська, Харківська, Донецька, Луганська, Херсонська області. Але ті, хто знаходиться далі від проблеми — для них це не тригер, що треба все кидати та йти захищати. Але якщо у нас будуть область за областю брати, то не буде жодного сенсу. Всі мають зібратися, та відстоювати всю територію країни, відвоювати своє. Так ось ставлення досить несправедливе також, оскільки страждают більше всього східні області, і ми слухаємо, хто живе спокійним життям в центрі, на заході, в Києві, в Одесі. Люди, які живуть цивільним життям, не воюють. В прифронтових містах, і щоденно під обстрілами, хтось гине, руйнація, вони коли приїжджають Київ, в Одесу, вони кажуть: «Що відбувається? Ми живемо на лінії фронту, ми живемо кожного дня думкою про нашу перемогу, все для цього робимо. Чого ви не реагуєте?», - сказав Віталій Кім.

Він зазначив, що в залежності від наближеності воєнної загроз змінюється і ставлення жителів до мирних переговорів.

— Прифронтові області кажуть: «Може поговоримо, що там з мирними переговорами?». Центральні області кажуть: «Ну, ми не знаємо», а західні кажуть: «Ніяких переговорів, до Москви йдемо», - сказав голова Миколаївської ОВА.

Віталій Кім вважає, що метою національного телемарафону має бути вплив саме на тих людей, які ще не прийняли для себе рішення щодо мобілізації, а саме, мотивувати українців йти на захист держави.

— Дуже багато людей, в усіх різна мотивація. Комусь потрібні гроші, комусь потрібна слава. Хтось для себе робить, а в когось немає вибору. Якщо додата грошей — обов’язково збільшиться кількість людей, які будуть воювати. Тому що є рівень життя. Я тут обговорюю проблему мобілізації для того, щоб люди, які вагаються, не ті які воюють, і не ті, що точно не підуть, а ті, що всередині, багато патріотів гарних людей, і вони читають і вагаються. Щоб вони прийняли правильно рішення. Наше завдання не виключити телемарафон, а включити туди те, що має працювати на людей, які приймають зараз рішення. Нам же не потрібні ті, що вже не хочуть воювати. Нам потрібні ті, хто думають. Вони дивляться на владу, на солдатів, на людей і приймають для себе рішення. Нам треба достукатися до людей, тому що якщо ми це не зробимо — у нас не буде держави. І цих людей тоже. І пізно «пить боржомі», коли все вже відмовило. Спитайте у тих, хто в окупації: хто з них готовий зараз взяти зброю та йти? Чому ти провтикав тоді? Спитайте у них. Вони скажуть: «Я був баран, треба було йти, воювати». Йому байдуже на все інше. Тому що вони знають, що буде, якщо окупуюють. Наше завдання — достукатися до людей, на рейтинги чхати. Нам треба достукатися до людей, які дійсно приймають рішення. Та середина, яка не визначилася. Ми ж програвати не хочемо? Люди потрібні? Потрібні. Обговорювати щось, чому це не потрібно — не можна. Рішення про те, що потрібно йти — має бути. Мобілізація потрібна, я думаю, що 100% це скажуть. Тому що немає мобілізації — немає країни, - сказав Віталій Кім.

Під час обговорення проблеми, яка виникла через обговорення законопроекту про мобілізацію та рішення Верховної Ради повернути його на доопрацювання в Уряд, Віталій Кім сказав, що «взагалі не потрібно було його показувати», а просто прийняти.

— Та взагалі не потрібно було його показувати. Його треба було прийняти і все, і об’явити все… Люди вимагають перемоги, контрнаступу. Залужному кажуть: Нам потрібна перемога, робіть. Що тобі треба? Він каже: Мені потрібні люди. Він йде до міністерства оборони, каже: Друже, у мене завдання від людей - перемога. Мені люди потрібні. Давай зброю, давай людей. Кабмін, розробляйте закон, Залужний каже, що люди потрібні. Це ж такий ланцюжок, - сказав Віталій Кім.

Нагадаємо, Віталій Кім вважає, що ухилянти від призову на військову службу не мають права на повне життя та розваги, в той час, коли солдати Збройних сил воюють, захищаючи України.

Оновлений закон про мобілізацію в Україні

19 грудня президент України Володимир Зеленський виступив з підсумковою пресконференцією, де повідомив, що Генеральний штаб та Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний запропонували додатково мобілізувати ще до 400-500 тисяч людей для військових дій.

Згодом, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний прокоментував плани щодо мобілізації 500 тисяч людей до лав української армії. Він сказав, що командування запиту на конкретні цифри не подавало.

Голова президентської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія заявив, що 25 грудня уряд мав внести законопроєкт щодо мобілізації, над яким він працює на прохання військових.

Комітет Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки розпочав 4 січня розгляд нового закону про мобілізацію. Обговорення разом з командуванням ЗСУ та представниками Міноборони буде тривати декілька днів.

11 січня законопроєкт №10378 щодо вдосконалення мобілізації, військового обліку та проходження військової служби повернули назад на доопрацювання.

Що з мобілізацією на Миколаївщині?

Як відомо, за час повномасштабної війни до лав ЗСУ мобілізували 33 тисячі мешканців Миколаївщини.

Голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім висловив переконання у необхідності мобілізації після особистого спілкування з військовими, які зараз захищають державу.

Голова ОВА додав, що гроші не мають бути головною мотивацією для захисту держави.

У відповідь на це депутатка Миколаївської обласної ради Оксана Калюжна негативно відреагувала на заяву керівництва області щодо мобілізації, порівнявши видачу повісток ухилянта з відловом собак.

Зниження призовного віку в Україні

Що стосується призовного віку, Володимир Зеленський вважає, що таке рішення цілком аргументоване. На пресконференції він погодився з пропозицією про зменшення граничного віку перебування чоловіків на військовому обліку від 27 до 25 років з 27 до 25 років.

Цю думку також поділє і генерал-майор Дмитро Марченко, який вважає вкрай необхідним зниження призовного віку.

Чи мобілізують жінок?

Президент України розкритикував ідею примусової мобілізації жінок.

«Мобілізація жінок — ні, не підпишу. Щодо 25 років: якщо буде аргументовано — а на сьогодні бачу, що це необхідно, — то з цим погоджуся», — сказав президент.

Як відомо, наразі в Україні чітко визначений перелік причин та необхідних документів для відстрочки військовозобов’язаних від мобілізації. Відстрочка може надаватися за станом здоров’я, через наявність трьох і більше неповнолітніх дітей чи доглядом за батьками з інвалідністю.

Нагадаємо, що у червні цього року в Верховні Раді України подали законопроєкт про скорочення переліку осіб, які можуть отримати відстрочку від призову на військову службу. Після підписання закону президентом Володимиром Зеленським не служити можна буде лише в тому випадку, якщо в родині більше немає інших людей, здатних утримувати особу з інвалідністю.