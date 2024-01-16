Уряд Швейцарії планує розробити програму фінансової підтримки України на 1,5 мільярда франків (приблизно 1,75 мільярда доларів США).

Про це повідомила президентка Швейцарії Віола Амгерд на пресконференції під час візиту президента України Володимира Зеленського.

Володимир Зеленський і Віола Амгерд. Фото: Офіс Президента Віола Амгерд. Фото: Офіс Президента

Гроші виділятимуть поступово, з 2025 до 2027 року. Їх спрямують на програми відновлення України.

— Швейцарія робить особливу ставку на відновлення України. З точки зору Федеральної ради відновлення має стратегічне значення для стабільності континенту, — сказала Віола Амгерд.

Також лідери країн домовилися про початок підготовки до проведення у Швейцарії Глобального саміту миру на рівні лідерів держав, повідомили в Офісі Президента.

Нагадаємо, у жовтні 2024 року Швейцарія проведе в Женеві конференцію з гуманітарного розмінування України.