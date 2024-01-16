У Верховній Раді розблокували підписання законопроєкту про легалізацію медичного канабісу.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Він зазначив, що постанова №7457-п, яка блокувала підписання документа, «провалена». Вочевидь, нардепи не знайшли достатньо голосів для її підтримки.

Нагадаємо, що 21 грудня, Верховна Рада у другому читанні ухвалила закон про легалізацію медичного канабісу.

За словами Ярослава Железняка, ухвалення закону «Про регулювання обігу рослин роду коноплі в медичних, промислових цілях, науковій та науково-технічній діяльності для створення умов щодо розширення доступу пацієнтів до необхідного лікування онкологічних захворювань та посттравматичних стресових розладів, отриманих внаслідок війни» (№7457) підтримали 248 парламентаріїв.

Як повідомлялось раніше, 13 липня ВР ухвалила цей законопроєкт у першому читанні.

Також законопроєкт про легалізацію медичного канабісу у жовтні цього року рекомендував ухвалити Комітет Верховної ради з питань здоров'я нації.