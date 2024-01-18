Бійці та представники племен Хусі організовують мітинг проти ударів США та Великої Британії по військових об’єктах Хуті поблизу Сани, Ємен, 14 січня 2024 року/АР

США завдали нового удару у відповідь по об’єктах хуситів у Ємені на тлі продовження нападів угруповання на міжнародні кораблі в цьому районі.

Про це повідомляє ABCNews.

Удари США були завдані по п’яти районах Ємену: мухафазам Ходейда, Таїз, Дамар, Байда та Саада, повідомляє пресагентство Сана-Саба, державне ЗМІ Хусі.

Центральне командування ЗС США повідомило, що ціллю удару було 14 хуситських ракет іранського виробництва, «які були завантажені для стрільби в районах, контрольованих хуситами в Ємені».

«Ці ракети на пускових рейках становили безпосередню загрозу для торговельних суден і кораблів ВМС США в регіоні і могли бути випущені в будь-який момент, що спонукало збройні сили США скористатися своїм невід’ємним правом і обов’язком захищатися», — йдеться в заяві.

Крилаті ракети «Томагавк», використані під час удару, були запущені як з надводних кораблів ВМС США, так і з підводного човна, повідомили представники США.

Державні ЗМІ хуситів поклали відповідальність за напади на США та Великобританію. Наразі США — єдина країна, яка визнала удар.

Нагадаємо, вночі, 12 січня, США і Велика Британія завдали ударів по базах хуситів у Ємені. Операція стала відповіддю на десятки нападів на торговельні судна в Червоному морі, які здійснило єменське повстанське угруповання.