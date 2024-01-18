Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Камерон

Пакети підтримки для України від ЄС та США є ключовими, якщо порівнювати їх з допомогою від Британії.

Про це під час виступу на «Українському сніданку» у Давосі наголосив міністр закордонних справ Великої Британії Девід Камерон.

Він закликав, що диктатору Володимиру Путіну слід показати, що Захід не втомився і пересилити його не вдасться. Девід Кемерон додав, що економічний потенціал партнерів України у 25 разів перевищує економіку країни-агресора. Необхідно правильно розпорядитися цими ресурсами. На думку британського міністра, це дозволить довести ситуацію до логічного завершення.

— Американським колегам я вже казав: ви витратили 10% оборонного бюджету, що дозволило знищити 50% російського озброєння без жодного втраченого американського життя. Це просто чудовий результат, — наголосив Девід Камерон, назвавши війну в Україні викликом перед усім сучасним поколінням.

Нагадаємо, у січні цього року Велика Британія оголосила, що надасть Україні 2,5 мільярда фунтів стерлінгів військової допомоги в 2024-2025 роках.