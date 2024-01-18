Франція із січня цього року щомісяця постачатиме Україні по 3 тисячі снарядів.

Про це заявив глава французького Міноборони Себастьян Лекорню, передає «Інтерфакс-Україна».

— У період із лютого 2022 року до кінця 2023 року ми постачали 2 тисячі снарядів на місяць. Починаючи із січня, це буде 3 тисячі снарядів щомісяця, — сказав міністр.

На запитання журналіста про низькі рівні виробництва боєприпасів у Франції, Себастьян Лекорню заявив, що не згоден із цією оцінкою.

Він також заявив, що найближчими тижнями Франція поставить Києву шість самохідних артилерійських установок Caesar.

Крім того, за його словами, Франція має можливість «виробити протягом 2024 року і початку 2025 року 78 установок Caesar, призначених для України».

У жовтні 2023 року Франція отримала перші 2 самохідні гаубиці Caesar на заміну 18 установок, які вона раніше передала Україні.

Раніше повідомлялося, що французький завод у Роанні планує цього року збільшити виробництво артилерійських систем Caesar і випускати по вісім штук на місяць.