Митрополит Євгеній/Фото: Міхкель Маріпуу

Естонія не буде продовжувати посвідку на проживання предстоятелю Естонської православної церкви Московського Патріархату митрополиту Євгенію (Валерію Решетнікову), оскільки його діяльність становить загрозу безпеці країні.

Про це заявив начальник Прикордонного управління Північної префектури Індрек Ару, повідомляє Postimees.

Митрополит Євгеній, він же громадянин Російської Федерації Валерій Решетніков, подав до Департаменту поліції і прикордонної охорони заяву про продовження посвідки на проживання, яку було відхилено. Його нинішня тимчасова посвідка на проживання закінчується 6 лютого.

— Держава ухвалила рішення відмовити у продовженні посвідки на проживання, оскільки Решетніков підтримує агресора в його публічній діяльності та виступах, і він не змінив своєї поведінки, незважаючи на попередження, — пояснив Індрек Ару.

Міністр внутрішніх справ Естонії Лаурі Ляенеметс заявив, що московський патріарх є продовженням Кремля.

— Як релігійний лідер він благословляє російську агресію. Усі ми пам’ятаємо теми, які обговорювалися на цю тему. Це рішення було ухвалено виходячи з його конкретного профілю. Естонська держава жодним чином не втручається у внутрішні справи церкви. Церква може продовжувати свою звичайну діяльність. Однак у церкви буде можливість знайти нового лідера, який дихає в тому самому ритмі, що й уся Естонія, — сказав Лаурі Ляенеметс.

Термін дії посвідки на тимчасове проживання Решетнікова спливає 6 лютого, після чого він має залишити Естонію.