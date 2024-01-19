Палата представників США схвалила законопроєкт про фінансування федерального уряду до початку березня та запобігання його частковому закриттю, відправивши його на остаточне затвердження президенту Джо Байдену.

Про це пише «Європейська правда» з посиланням на американські ЗМІ.

За законопроєкт проголосували 314 голосів, проти — 108 законодавців, серед яких — 106 республіканців та двоє демократів.

Спікер Палати представників від республіканців Майк Джонсон може зіткнутися з критикою з боку жорстко налаштованих членів своєї партії, які виступають проти таких законопроєктів про тимчасове фінансування без глибокого скорочення видатків.

Аналогічне невдоволення призвело минулої осені до відставки його попередника Кевіна Маккарті.

Раніше законопроєкт, покликаний запобігти припиненню роботи федерального уряду через відсутність фінансування — шатдауну, схвалив Сенат США.

Нагадаємо, у листопаді президент США Джо Байден підписав законопроєкт про тимчасовий бюджет, який не включає допомогу Україні та Ізраїлю. Таким чином США знову вдалося уникнути «шатдауну».