Глава МЗС Дмитро Кулеба наголосив на важливості відстеження та блокування схем обходу санкцій Росією.

Про це міністр повідомив у соцмережі X.

«За деякими даними, до 95% критично важливих компонентів іноземного виробництва, виявлених у знищеній в Україні російській зброї, походять із західних країн. Це дії не уряду, а, швидше, дії приватних фірм, і експорт, що надходить у Росію, є необовʼязково товарами військового призначення, але і продукцією подвійного чи цивільного призначення і навіть побутовою технікою», — пояснив глава МЗС.

Дмитро Кулеба зазначив, що зрештою, ця зброя прилітає в Україну, щоб чинити воєнні злочини, вбивати людей і руйнувати критично важливу інфраструктуру.

«Україна потребувала б менше допомоги і втратила б менше життів, якби всі туманні схеми та лазівки ухилення від санкцій були ретельно відстежено та повністю закрито. На Заході є найкраща фінансова розвідка, експерти та спеціалізовані органи, здатні вистежувати такі схеми та зривати їх», — пояснив він.

Також міністр зазначив, що левова частка відповідальності лежить на самих компаніях: вони повинні контролювати кінцевих споживачів товарів, які продають за кордон, і стежити, щоб їхні запчастини не потрапили до зброї, яка вбиває людей.

«Зрив поставок цих запчастин до Росії потребує масштабних узгоджених зусиль приватного та державного секторів. Але це врятує життя багатьох мирних жителів України та розладнає путінську військову машину», — підсумував глава МЗС.

Нагадаємо, у Фінляндії виявили понад 20 компаній, які експортували до Росії обладнання і технології для оборонного-промислового комплексу держави. Засновниками чи керівниками цих фірм є люди, повʼязані з Росією, зокрема вихідці з країни.

Також у грудні Федеральна прокуратура Бельгії повідомила про арешт шести людей за звинуваченням у експорті товарів подвійного призначення до країн, на які накладено санкції Європейського Союзу, зокрема Росії.