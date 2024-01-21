Роберт Фіцо/Фото: Ludovic Marin/AFP/Getty Images

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо виступає проти вступу України в Північноатлантичний альянс (НАТО), про що скаже українському прем’єру Денису Шмигалю під час зустрічі 24 січня в Ужгороді.

Про це пише DW.

Свій візит в Україну та меседжі, з якими він приїде, Роберт Фіцо анонсував у суботу, 20 січня.

— Я скажу, що я проти членства України в НАТО, що буду користуватися правом вето і блокуватиму це, тому що це буде фундаментом Третьої світової війни, — заявив він.

Роберт Фіцо пообіцяв привезти з собою до Ужгорода гуманітарну допомогу і вкотре наголосив, що Словаччина на державному рівні не допомагатиме Україні зброєю. Перешкод для комерційних поставок, за його словами, немає: «Нехай заробляє на зброї, хто хоче, що хоче. Коли словацькі компанії не зароблять гроші, зароблять американські».

Рішення України вступити до Європейського Союзу Роберт Фіцо назвав таким, яке Словаччина поважає. Водночас він додав, що Україна «повинна відповідати умовам».

— Не може бути такого, щоб країна, яка абсолютно не відповідає жодним вимогам, приєднається до ЄС, — сказав він.

Роберт Фіцо поскаржився, що українська сторона не хоче зробити пресконференцію після зустрічі в Ужгороді.

— Було б правильно, щоб ми домовилися, що кожна сторона зробить заяву. Ми повинні обмінятися цими заявами, перш ніж опублікувати їх, — вважає він.

Нагадаємо, що на парламентських виборах у Словаччині партія, очолювана прокремлівським діячем Робертом Фіцо, посіла перше місце, набравши більше голосів, ніж очікувалося. Тоді з'явилося застереження, що це може кинути виклик єдності НАТО та ЄС щодо України.

Пізніше новий прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що не підтримує надання військової допомоги Україні. Він також сказав, що не голосуватиме за жодні санкції проти РФ, адже, за його словами, невідомі наслідки санкцій для окремих країн-членів ЄС.