В італійському регіоні Лаціо планували показ російського пропагандистського фільму «Свидетель» з брехнею про події російсько-української війни, але цю спробу зупинили.

Про це пише Укрінформ.

Анонс показу «Свидетеля» на 18 лютого у місті Вітербо поширив проросійський італомовний акаунт у соцмережі X Donbass Italia та проросійський кореспондент Андреа Лучіді. Показ планували провести у місцевому кінотеатрі Сан Леонардо.

Після того, як у локальних виданнях вийшла критика цього фільму як сповненого брехні, кінотеатр змінив свою позицію.

Згодом було опубліковано заяву адміністрації театру, з якої випливає, що показ цього продукту роспропаганди не відбудеться.

«Театр Сан-Леонардо, отримавши пропозицію, вирішив не погоджуватися на показ, розуміючи, що більшістю людей цей фільм буде сприйнятий як контроверсійний», — йдеться у ній.

Раніше повідомлялося, що в італійському місті Модена запланували захід, на якому розповідатимуть про «стрімкий процес відновлення під егідою РФ» окупованого Маріуполя.