Павел Коваль

Польський уряд призначить уповноваженого з питань відновлення України.

Про це оголосив глава польського уряду Дональд Туск під час візиту до Києва в понеділок 22 січня, повідомляє польське видання Onet.

На цю посаду буде призначено Павела Коваля — депутата Сейму, який очолює комітет у закордонних справах.

«До складу моєї делегації також входить пан Павел Коваль, якого уряд призначить уповноваженим з питань відбудови України. Ми хочемо брати дуже активну участь не лише в допомозі Україні у війні з Росією, а й у процесі відбудови», — зазначив прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск.

Нагадаємо, Королівство Данія спрямує чергову фінансову допомогу у понад 21 мільйон доларів на відбудову Миколаївської області.

Також Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Миколаївській області минулого року заключила договорів на відновлення та ремонт об’єктів на 7,8 мільярдів гривень. Це четверте місце по Україні за сумами проведених торгів.

Раніше повідомлялось, що уряди Чехії та Тайваню підписали угоду про спільну роботу з відбудови України, планують працювати над відновленням водних та енергетичних систем.

Як відомо, Словенія оголосила про можливість виділити до 5 мільйонів євро грантових коштів на відбудову інфраструктурних об’єктів в Україні.