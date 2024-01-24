Помічниця міністра оборони США з питань міжнародної безпеки Селеста Волландер заявила, що перші винищувачі F-16 Україна може отримати вже в 2024 році.
Про це повідомляє «5.ua».
Вона зазначила, що держави-учасниці авіаційної коаліції працюють над тим, аби 2024-го Україна була повністю готова до отримання літаків. Йдеться про навчання пілотів і техніків, підготовку платформи, передання запасних частин та боєприпасів.
Водночас речник Пентагону Патрик Райдер зазначив, що поки Конгрес не ухвалить нову допомогу Києву, Пентагон не зможе надавати нове озброєння Україні, а також допомагати з ремонтом уже наданого.
Пентагон продовжить співпрацювати з Конгресом і закликає якнайшвидше ухвалити додаткове фінансування для Києва, заявив Патрик Райдер.
Нагадаємо, Канада допоможе Україні з навчанням на F-16.
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Помічниця міністра оборони США з питань міжнародної безпеки Селеста Волландер заявила, що перші винищувачі F-16 Україна може отримати вже в 2024 році.
Про це повідомляє «5.ua».
Вона зазначила, що держави-учасниці авіаційної коаліції працюють над тим, аби 2024-го Україна була повністю готова до отримання літаків. Йдеться про навчання пілотів і техніків, підготовку платформи, передання запасних частин та боєприпасів.
Водночас речник Пентагону Патрик Райдер зазначив, що поки Конгрес не ухвалить нову допомогу Києву, Пентагон не зможе надавати нове озброєння Україні, а також допомагати з ремонтом уже наданого.
Пентагон продовжить співпрацювати з Конгресом і закликає якнайшвидше ухвалити додаткове фінансування для Києва, заявив Патрик Райдер.
Нагадаємо, Канада допоможе Україні з навчанням на F-16.
|
Огляд російських медіа за грудень 2023 року: головні фейки та маніпуляціїВіталій Новіков
|
|
Медіа Миколаєва на шляху розвитку: стратегії та навчання роботи з грантамиКатерина Середа
|
|
Мені болить. Зникаюча природаОлена Горячева
|
|
Про результати SpaceX у 2023 та плани на 2024 рікМаксим Павловський
|
|
Деколонізація Миколаєва: Про Фалєєва та ДекабристівІлля Зелінський
|