Пентагон

Помічниця міністра оборони США з питань міжнародної безпеки Селеста Волландер заявила, що перші винищувачі F-16 Україна може отримати вже в 2024 році.

Про це повідомляє «5.ua».

Вона зазначила, що держави-учасниці авіаційної коаліції працюють над тим, аби 2024-го Україна була повністю готова до отримання літаків. Йдеться про навчання пілотів і техніків, підготовку платформи, передання запасних частин та боєприпасів.

Водночас речник Пентагону Патрик Райдер зазначив, що поки Конгрес не ухвалить нову допомогу Києву, Пентагон не зможе надавати нове озброєння Україні, а також допомагати з ремонтом уже наданого.

Пентагон продовжить співпрацювати з Конгресом і закликає якнайшвидше ухвалити додаткове фінансування для Києва, заявив Патрик Райдер.

Нагадаємо, Канада допоможе Україні з навчанням на F-16.