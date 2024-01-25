Міністр закордонних справ Непалу Нараян Пракаш Сауд. Фото: The Associated Press

Росія завербувала понад 200 громадян Непалу для війни проти України. МЗС країни вимагає репатріювати тіла загиблих військових.

Про це заявив у четвер міністр закордонних справ Непалу Нараян Пракаш Сауд в інтервʼю АР.

«Ми попросили Росію негайно припинити вербування непальських громадян до своєї армії, негайно повернути тих, хто вже служить в армії, репатріювати тіла загиблих, а також вилікувати та повернути тих, хто був поранений в ході бойових дій», — наголосив Нараян Пракаш Сауд.

Непал також вимагає від Росії грошової компенсації сімʼям загиблих непальців. Серед 14 підтверджених загиблих громадян Непалу Росія заявила, що має 12 тіл. Більшість непальців хочуть, щоб тіла їхніх загиблих родичів були кремовані відповідно до релігійних ритуалів.

За словами МЗС Непалу, пʼятеро громадян країни, які воювали на боці РФ, нібито перебувають у полоні України. Нараян Пракаш Сауд закликав РФ вжити заходів, щоб звільнити їх.

Уряд Непалу заборонив своїм громадянам їздити в Росію чи Україну з метою працевлаштування, заявивши, що багато з них були завербовані російською армією для участі у війні проти України.

Раніше цього місяця міністр закордонних справ Непалу зустрівся з російськими офіційними особами на полях саміту Руху неприєднання в Уганді та обговорив з ними цю проблему.

«Ми чітко передали їм, що наших громадян заборонено вербувати в армію, і необхідно негайно відправити їх назад», — наголосив Нараян Пракаш Сауд.

Як додає видання, російська влада не коментує вербування іноземних громадян на військову служби для участі в бойових діях в Україні на боці РФ, але ЗМІ повідомляють, що разом з непальцями російські військові вербували й громадян Куби.