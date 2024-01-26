Марк Фейгін. Фото: Василь Дерюгін, Коммерсантъ

Басманний районний суд Москви ухвалив рішення про заочний арешт громадського діяча, ведучого YouTube-каналу Марка Фейгіна за звинуваченням у так званих «фейках» про російську армію.

Про це повідомляє «Радіо Свобода» з посиланням на пресслужбу московських судів.

Що конкретно стало приводом для порушення справи, не повідомляється.

В жовтні минулого року Марк Фейгін з’явився у базі розшуку МВС РФ. До того російська влада внесла Фейгіна до реєстру «іноземних агентів».

Марк Фейгін — депутат Держдуми РФ у 1990-ті роки, російський опозиційний громадський діяч. Був адвокатом у багатьох політичних справах, у тому числі у 2016-2018 роках захищав політв’язня Кремля, кореспондента Укрінформу Романа Сущенка. 2018 року Марка Фейгіна позбавили в Росії адвокатського статусу.

Нагадаємо, росіянку Дар’ю Трепову, що була звинувачена у вбивстві пропагандиста Владлена Татарського (Максима Фоміна), засудили до 27 років позбавлення волі.