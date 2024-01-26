Харків вмикатиме тривогу тільки при загрозі атак на місто. Фото з відкритих джерел

У пʼятницю, 26 січня, мерія Харкова ухвалила рішення щодо диференційованої системи оповіщення про повітряну тривогу. Відтепер тривогу оголошуватимуть тільки у випадку безпосередньої небезпеки для міста.

Про це повідомив міський голова Ігор Терехов.

«Сьогодні депутати міської ради підтримали мою ініціативу і ухвалили рішення про створення диференційованої системи оповіщення про повітряну тривогу. Тож вже з цього року сирена вмикатиметься тільки у випадку небезпеки безпосередньо для міста, а не для всієї області», — йдеться в повідомленні.

За словами мера, це не лише полегшить роботу всім службам, а й дозволить набагато ефективніше працювати бізнесу.

Нагадаємо, що 23 січня російська армія вдарила ракетами по двом багатоповерховим будинкам Харкова. Понад 50 постраждалих, також є загиблі.