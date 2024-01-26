У пʼятницю, 26 січня, мерія Харкова ухвалила рішення щодо диференційованої системи оповіщення про повітряну тривогу. Відтепер тривогу оголошуватимуть тільки у випадку безпосередньої небезпеки для міста.
Про це повідомив міський голова Ігор Терехов.
«Сьогодні депутати міської ради підтримали мою ініціативу і ухвалили рішення про створення диференційованої системи оповіщення про повітряну тривогу. Тож вже з цього року сирена вмикатиметься тільки у випадку небезпеки безпосередньо для міста, а не для всієї області», — йдеться в повідомленні.
За словами мера, це не лише полегшить роботу всім службам, а й дозволить набагато ефективніше працювати бізнесу.
Нагадаємо, що 23 січня російська армія вдарила ракетами по двом багатоповерховим будинкам Харкова. Понад 50 постраждалих, також є загиблі.
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У пʼятницю, 26 січня, мерія Харкова ухвалила рішення щодо диференційованої системи оповіщення про повітряну тривогу. Відтепер тривогу оголошуватимуть тільки у випадку безпосередньої небезпеки для міста.
Про це повідомив міський голова Ігор Терехов.
«Сьогодні депутати міської ради підтримали мою ініціативу і ухвалили рішення про створення диференційованої системи оповіщення про повітряну тривогу. Тож вже з цього року сирена вмикатиметься тільки у випадку небезпеки безпосередньо для міста, а не для всієї області», — йдеться в повідомленні.
За словами мера, це не лише полегшить роботу всім службам, а й дозволить набагато ефективніше працювати бізнесу.
Нагадаємо, що 23 січня російська армія вдарила ракетами по двом багатоповерховим будинкам Харкова. Понад 50 постраждалих, також є загиблі.
|
Огляд російських медіа за грудень 2023 року: головні фейки та маніпуляціїВіталій Новіков
|
|
Медіа Миколаєва на шляху розвитку: стратегії та навчання роботи з грантамиКатерина Середа
|
|
Мені болить. Зникаюча природаОлена Горячева
|
|
Про результати SpaceX у 2023 та плани на 2024 рікМаксим Павловський
|
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Деколонізація Миколаєва: Про Фалєєва та ДекабристівІлля Зелінський
|