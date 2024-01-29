Президент України Володимир Зеленський заявив, що хотів би почути від кандидата в президенти США Дональда Трампа план закінчення війни в Україні за 24 години. Якби цей план був реальним, глава держави був би щасливий, оскільки знає, яку ціну платять українці щодня.

Про це глава держави заявив в інтерв'ю німецькому телеканалу ARD.

Журналістка нагадала, що Дональд Трамп заявляв, що у випадку перемоги на виборах він зможе закінчити війну в Україні за 24 години, а Володимир Зеленський на це кликав його до Києва і говорив, що за 24 хвилини пояснить американцю, що це не так.

У президента запитали, чи довіряє він Дональду Трампу «хоча б на 24 секунди».

«Ну, я поспілкуюсь з ним. І ви знаєте мене, що я людина абсолютно відверта і я точно зможу це сказати після зустрічі. І я скажу вам чесно — якщо його формат або його формула призведе до миру, і йому справді достатньо 24 години, то я буду дуже щасливим президентом. Дуже щасливим», — наголосив Володимир Зеленський.

Глава держави додав, що не розмовляв про це з Трампом. Остання його розмова з ним була тоді, коли Трамп був президентом США.

«Я знаю, скільки за одну добу ми втрачаємо людей. Я знаю, скільки це коштує. Тому я буду щасливий, якщо хтось покаже, як закінчити війну за 24 години. Хто знає», — зауважив президент.

Нагадаємо, що увечері 15 січня в американському штаті Айова відбулися перші праймаріз (передвибори) республіканців, де представники партії обирали свого кандидата на президентські вибори. Дональд Трамп переміг з найбільшою перевагою в історії.

Як відомо, чинний президент США Джо Байден за рік до виборів відстає від колишнього президента Дональда Трампа в пʼяти з шести ключових для результатів голосування штатів.

Варто зазначити, раніше Дональд Трамп заявив, що у разі переобрання на посаду президента вимагатиме у Європи заплатити США за відновлення запасів зброї, використаної для підтримки України.