Перетин естонського кордону останньої вантажівки. Фото: Postimees

Естонія закрила прикордонний перехід із Росією для автомобілів. До кінця 2025 року кордон у Нарві можна буде перетинати тільки пішки.

Про це повідомляє Postimees.

Зазначається, що кордон у Нарві щодня перетинали близько 4 тисяч осіб, 80% з них - пішоходи.

Начальник прикордонного бюро Східної префектури Ерік Пургель заявив, що, в середу пізно ввечері вони отримали офіційну інформацію від російської сторони про зупинку транспортних засобів, що перетинають кордон, і спланували на її основі свої дії. Однак Росія продовжила пропускати автомобілі зі свого боку.

«Ми бачили, що Росія, схоже, не дотримується часу, але оскільки вони (водії) були громадянами Естонії, ми, природно, погодилися. Ми не стали залишати їх у пастці між двома пунктами перетину кордону», — заявив Ерік Пургель.

Прикордонники все ж пропустили останню вантажівку в той момент, коли на мосту Сипрусе вже працювала важка техніка та перевозили мотки колючого дроту. Також на кордоні встановили бетонні загородження, так звані «зуби дракона».

Раніше повідомлялося, що Естонія планує завершити будівництво і обладнати засобами моніторингу наземну інфраструктуру на кордоні з РФ до кінця 2025 року. А за умови достатнього фінансування всі укріплення на кордоні можуть бути завершені до 2027 року.

Тоді уряд Естонії заявив, що країна готова закрити кордон із Росією у зв’язку з напливом мігрантів з території РФ, але поки що не вбачають для цього вагомих підстав.

Згодом на прикордонному пункті між Естонією та Росією в естонській Нарві почали готуватись до можливого закриття кордону — на мосту встановили додаткові загородження.

А естонські прикордонники заявили, що рішення Фінляндії про закриття прикордонних пунктів з Росією вже на чверть збільшило рух через естонсько-російський кордон.