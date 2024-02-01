Авіакомпанія Air Serbia. Фото: Вікіпедія

Сербська авіакомпанія Air Serbia планує збільшити на 19 нових рейсів на тиждень до російських міст.

Про це повідомляє Schengenvisainfo.

Сербська авіакомпанія Air Serbia у літньому розкладі з 31 березня збільшить кількість рейсів за 15 напрямками. Серед них — три російських аеропорти.

Згідно з даними Global Distribution System (GDS), сербський флагманський перевізник планує збільшити кількість рейсів із Белграда до російської столиці до 19 на тиждень (зараз 13). Також до Санкт-Петербурга буде 5 рейсів на тиждень, а до Казані — три на тиждень.

Також вказується, що з березня 2022 року до Сербії емігрувало багато росіян, а також українців.

Також плануються нові авіасполучення з Бухарестом, Барселоною, Франкфуртом, Салоніками, Пальма-де-Майоркою, Корфу, Міланом, Венецією, Валенсією, Мадридом і Лісабоном. До Парижа авіаперевізник виконуватиме 18 рейсів на тиждень.

Раніше повідомлялося, що росіяни використовують сербську авіакомпанію Air Serbia, щоб літати до Європи та обійти загальноєвропейську заборону на польоти.