ЄС погодив €50 млрд для України. Фото: Pixabay

Україна розраховує отримати перший платіж з нового пакету допомоги ЄС вже у березні. Мова йде про перші 4,5 мільярди євро.

Про це повідомили у Міністерстві економіки.

— Голосування щодо Ukraine Facility в Європейській раді — це потужний сигнал про незмінну підтримку України з боку партнерів. Наступним етапом стане визначення фінальних умов програми в рамках тріалогу між Європейською радою, Єврокомісією та Європейським парламентом. Фінальний регламент має ухвалити Європарламент під час пленарної сесії, запланованої на 26-29 лютого 2024 року. Ми розраховуємо отримати перший платіж обсягом 4,5 млрд євро вже у березні. Наразі Уряд працює над відповідною угодою про перехідне фінансування спільно з європейськими партнерами. Ми вдячні нашим союзникам за допомогу та довіру до України, — зазначила міністр економіки України Юлія Свириденко.

Програма Ukraine Facility Європейського Союзу передбачає надання Україні 50 млрд євро впродовж 2024-2027 років. З цієї суми 39 мільярдів євро будуть спрямовані до державного бюджету для посилення макрофінансової стабільності.

У рамках програми також передбачений спеціальний інвестиційний інструмент для покриття ризиків у пріоритетних секторах, обсяг якого становитиме 8 мільярдів євро. Фінансування в рамках цього інструменту зможуть отримати інвестори через ЄБРР, ЄІБ та інші міжнародні інституції. Очікується, що реалізація проєктів в межах цього інструменту дозволить залучити додаткові 30 мільярдів євро інвестицій.

На додаток, бюджет програми Ukraine Facility передбачає окремий напрямок технічної підтримки, зокрема кошти на покриття відсотків за кредитами в рамках Ukraine Facility, що складатиме 3 мільярди євро.

Нагадаємо, 1 лютого усі 27 країн-членів Євросоюзу погодили пакет підтримки України в розмірі 50 мільярдів євро.