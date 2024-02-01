ФБР заявило про атаку китайських хакерів. Фото: Chip Somodevilla/Getty Images

Федеральне бюро розслідувань США заявило, що їм вдалося нейтралізувати хакерське угруповання, фінансоване Китаєм.

Про це пише Укрінформ з посиланням на західні ЗМІ.

Директор ФБР Крістофер Рей заявив у середу, що відомство провело операцію з припинення діяльності групи «Вольт Тайфун». За його словами, ця група зламала сотні старих офісних маршрутизаторів, щоб отримати доступ до даних про американські активи.

Очільник ФБР заявив, що Китай навмисно закладає основу для того, щоб вивести з ладу ключові інфраструктурні системи США у разі конфлікту.

ФБР стверджує, що хакери націлилися на критично важливу інфраструктуру країни, включаючи системи водоочистки, електромережі, транспортні системи, нафто- і газопроводи, а також телекомунікаційні мережі. За словами Рея, групі вдалося встановити шкідливе програмне забезпечення і захопити сотні старих маршрутизаторів, підключених до цих об’єктів інфраструктури.

— Шкідливе програмне забезпечення «Вольт Тайфун» дозволило Китаю приховати, серед іншого, передопераційну розвідку і мережеву активність проти об’єктів критичної інфраструктури, — заявив він на засіданні спецкомітету Палати представників щодо Китаю.

За словами Крістофера Рея, це свідчить про те, що хакери готувалися «посіяти хаос і завдати реальної шкоди американським громадянам і громадам».

— Якщо і коли Китай вирішить, що настав час завдати удару, вони не зосереджуватимуться лише на політичних чи військових цілях, — додав він.

Експерти з кібербезпеки у США раніше попереджали, що Китай націлений на інфраструктуру, щоб закласти потенційну основу для порушення комунікацій у разі конфлікту.

Про хакерські дії групи «Вольт Тайфун» вперше стало відомо в травні минулого року в США, коли компанія Microsoft попередила, що група націлилася на кілька державних об’єктів, включаючи злом урядових електронних поштових скриньок.

Минулого року хакерська група, що базується в Китаї, з метою шпигунства зламала ряд облікових записів електронної пошти, пов’язаних з державними установами в Західній Європі.