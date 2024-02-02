Президент Франції Емманюель Макрон. Фото: Getty Images

Президент Франції Емманюель Макрон відреагував на загибель двох французьких волонтерів у Херсонській області унаслідок російської атаки 1 лютого.

Допис він опублікував у соцмережі Х.

«Двоє французьких гуманітарників загинули в Україні внаслідок удару Росії. Боягузливий і негідний вчинок. Я думаю про їхніх поранених близьких і товаришів. Я висловлюю солідарність усім волонтерам, які віддані справі допомоги населенню», — написав він.

Як повідомлялося, 1 лютого через ворожий удар по Бериславу загинули два волонтери із Франції, ще троє іноземців були поранені. Також під удар російської армії на Херсонщині потрапила бригада швидкої допомоги.