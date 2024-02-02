Президент Франції Емманюель Макрон відреагував на загибель двох французьких волонтерів у Херсонській області унаслідок російської атаки 1 лютого.
Допис він опублікував у соцмережі Х.
«Двоє французьких гуманітарників загинули в Україні внаслідок удару Росії. Боягузливий і негідний вчинок. Я думаю про їхніх поранених близьких і товаришів. Я висловлюю солідарність усім волонтерам, які віддані справі допомоги населенню», — написав він.
Як повідомлялося, 1 лютого через ворожий удар по Бериславу загинули два волонтери із Франції, ще троє іноземців були поранені. Також під удар російської армії на Херсонщині потрапила бригада швидкої допомоги.
|
Пропаганда російської імперії під час Першої світової війни та її сучасний відповідник: корені злаВіталій Новіков
|
|
Медіа Миколаєва на шляху розвитку: стратегії та навчання роботи з грантамиКатерина Середа
|
|
Мені болить. Зникаюча природаОлена Горячева
|
|
Про результати SpaceX у 2023 та плани на 2024 рікМаксим Павловський
|
|
Деколонізація Миколаєва: Про Фалєєва та ДекабристівІлля Зелінський
|
Президент Франції Емманюель Макрон відреагував на загибель двох французьких волонтерів у Херсонській області унаслідок російської атаки 1 лютого.
Допис він опублікував у соцмережі Х.
«Двоє французьких гуманітарників загинули в Україні внаслідок удару Росії. Боягузливий і негідний вчинок. Я думаю про їхніх поранених близьких і товаришів. Я висловлюю солідарність усім волонтерам, які віддані справі допомоги населенню», — написав він.
Як повідомлялося, 1 лютого через ворожий удар по Бериславу загинули два волонтери із Франції, ще троє іноземців були поранені. Також під удар російської армії на Херсонщині потрапила бригада швидкої допомоги.
|
Пропаганда російської імперії під час Першої світової війни та її сучасний відповідник: корені злаВіталій Новіков
|
|
Медіа Миколаєва на шляху розвитку: стратегії та навчання роботи з грантамиКатерина Середа
|
|
Мені болить. Зникаюча природаОлена Горячева
|
|
Про результати SpaceX у 2023 та плани на 2024 рікМаксим Павловський
|
|
Деколонізація Миколаєва: Про Фалєєва та ДекабристівІлля Зелінський
|