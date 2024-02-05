Балкер TQ Samsun під прапором Туреччини, що перевозить зерно в рамках Чорноморської зернової ініціативи ООН, проходить через Босфор. Фото: Reuters/Мурад Сезер

Президент Туреччини Таїп Ердоган обговорить новий механізм дозволу експорту українського зерна через Чорне море з Володимиром Путіним під час його майбутнього візиту до Туреччини.

Про це заявив міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан, пише Reuters.

Очікується, що Володимир Путін відвідає Туреччину 12 лютого. Це буде перша поїздка президента РФ до країни НАТО після початку повномасштабного вторгнення в Україну.

Хакан Фідан зазначив, що наразі є спроби знайти «нові механізми» транспортування українського зерна на світові ринки.

— Попередня зернова угода працювала в рамках певного механізму, тепер ми побачили, що є можливість піти іншим шляхом, і зараз є зусилля, щоб конкретизувати цю можливість, — сказав він, додавши, що Таїп Ердоган порушить це питання під час зустрічі з Володимиром Путіним у Туреччині.

Нагадаємо, восени 2023 року Володимир Зеленський повідомив, що Україна отримає військові кораблі, які супроводжуватимуть судна у «зерновому коридорі».