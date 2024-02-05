РФ збільшить військові витрати у 2024 році за рахунок боргу та податків. Ілюстративне фото

Російська влада у 2024 році збільшує військові витрати, при цьому скорочує відрахування до Фонду національного добробуту та збільшує внутрішні податки та борг для фінансування запланованих витрат.

Про це йдеться у розвідувальному огляді міністерства оборони Великобританії.

«Російський уряд має амбітні плани щодо збільшення витрат на 26% у 2024 році. Це ґрунтується на оптимістичних очікуваннях збільшення доходів на 22%, при цьому доходи від нафти та газу, як очікується, збільшаться майже на 25%», — йдеться у зведенні.

Проте за даними британської розвідки, уряду РФ доведеться скоротити свої відрахування до Фонду національного добробуту та збільшити внутрішні податки та борг для фінансування запланованих витрат.

«Така політика майже напевно негативно вплине на економіку в середньостроковій та довгостроковій перспективі, підтримуючи інфляційний тиск або обмежуючи майбутнє економічне зростання. Фонд національного добробуту нібито призначений для довгострокового економічного добробуту російського народу, але він все частіше використовується для фінансування вторгнення в Україну. При цьому вартість його активів впала на 10% у 2023 році», — зазначають у Міноборони Британії.

Нагадаємо, у вересні 2023 року Bloomberg повідомляв, що на тлі війни проти України, Росія планує у 2024 році збільшити витрати на оборону до 6% валового внутрішнього продукту країни.

Також зазначалось, що Володимир Путін підписав закон про бюджет РФ на 2024-2026 роки. Тому, цього року, майже третина всіх витрат буде спрямована на утримання армії та оборонно-промислового комплексу.