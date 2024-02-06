Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн. Фото з відкритих джерел

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн переконана, що Україна незабаром буде членом Європейського Союзу.

Про це вона сказала 6 лютого у Страсбурзі в межах пленарного засідання Європейського парламенту, інформує Інтерфакс-Україна.

«Контраст із ситуацією (в Україні, — прим.) всього десять років тому не може бути більш разючим. Тоді проросійський режим в Україні ухвалював авторитарні закони і вбивав протестувальників на вулицях. Сьогодні країна ухвалює нове законодавство, що розширює права національних меншин, поліпшує судову систему і забезпечує систему стримувань і противаг влади. Саме це привело нас до початку переговорів про вступ», — зазначила президентка Європейської комісії.

Також вона наголосила, що цей прогрес відбувається не тільки тому, що цього вимагає Європа. Це глибоке бажання народу України.

«Україна — це Європа, тому що Європа — у серцях та умах українців. І незабаром Україна теж буде в нашому Союзі», — сказала Урсула фон дер Ляєн.

Говорячи про другі роковини від дня російського вторгнення в Україну, президентка Єврокомісії констатувала, що «це трагічна історія людських втрат і страждань».

«І це тим більш трагічно, оскільки ми знаємо, що попереду на нас чекає ще більше болю і страждань. Ми знаємо, як багато тут поставлено на карту для жителів України, а також для всіх нас у Європі. Фантазії Путіна та сфабрикована війна — і героїчний опір України нагадали нам тут, що за наші свободи і нашу демократію варто боротися. Тому сьогодні ми віддаємо данину поваги тим, хто приніс найвищу жертву в боротьбі за це. Слава Україні!», — завершила свій виступ Урсула фон дер Ляєн.

Нагадаємо, Данія готуватиме миколаївських посадовців до вступу України в ЄС — місцеву владу навчатимуть, як отримувати та правильно використовувати кошти Союзу.

Раніше, заступник голови Офісу президента Ігор Жовква заявив, що переговори про вступ України до Європейського Союзу почнуться у першому півріччі 2024 року, коли в Раді ЄС головуватиме Бельгія.

Також повідомлялось, що початок офіційних переговорів про вступ України до ЄС можуть відкласти до березня 2024 року через позицію Угорщини.

В свою чергу прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що Польща намагатиметься допомогти Україні в усіх аспектах процесу вступу до ЄС.

Як відомо, Україна повністю виконала чотири із семи вимог, що супроводжували надання статусу кандидата на вступ.

У грудні 2023 року, лідери Європейського Союзу на саміті в Брюсселі схвалили рекомендацію Європейської комісії про відкриття переговорів про вступ із Україною. Президент Володимир Зеленський назвав перемогою всієї Європи рішення Євросоюзу про відкриття переговорів.

У січні цього року, у межах підготовки до початку переговорів про вступ України до ЄС, у Брюсселі відбулося установче засідання щодо скринінгу українського законодавства.