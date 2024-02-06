Ірина Рудакова. Фото: Мелітопольська міська рада

Обов'язки Мелітопольського міського голови тимчасово виконуватиме заступниця колишнього очільника Ірина Рудакова.

Про це повідомили у вівторок, 6 лютого, на сайті Мелітопольської міської ради.

Нагадаємо, що 2 лютого президент Володимир Зеленський призначив Івана Федорова головою Запорізької ОВА.

«На час воєнного стану, на період призначення головою ЗОВА Іван Федоров перебуває у відпустці без збереження заробітної плати. Обов'язки Мелітопольського міського голови виконує заступник міського голови Ірина Рудакова, згідно з установленим розподілом обовʼязків», — йдеться у повідомленні.

Відомо, що Ірина Рудакова народилася в Мелітополі Запорізької області. Має вищу освіту за спеціальністю «бухгалтерський облік та аналіз господарської діяльності», кваліфікація – економіст (Одеський інститут народного господарства).

З 10 квітня 2021 року обіймає посаду першої заступниці міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради.

У виконавчих органах місцевого самоврядування працює з червня 2013 року, з травня 2014 року по теперішній час обіймає посаду першого заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради виконавчого комітету Мелітопольської міської ради Запорізької області.

Нагадаємо, що у березні 2022 року Іван Федоров потрапив у полон до російських окупантів через відмову співпрацювати з окупаційною владою. В заручниках міського голову утримували 6 днів, після чого обміняли на 9 російських солдатів-строковиків.