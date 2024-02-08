Вибух «Північного потоку». Фото: Danish Armed Forces/SWNS

Прокуратура Швеції припинила слідство у справі про підрив «Північного потоку» у вересні 2022 року через відсутність юрисдикції шведського суду у справі.

Про це пише «Економічна правда» з посиланням на Шведську прокуратуру.

Як зазначається, Швеція вела розслідування саботажу на Північному потоці із 26 вересня 2022 року. Основною метою попереднього розслідування було з’ясувати, чи були громадяни Швеції причетні до цього злочину і чи використовувалася шведська територія для його здійснення.

Наразі попереднє розслідування досягло такої стадії, що органи влади мають повну картину події і не виявлено жодних ознак причетності Швеції або шведських громадян до нападу, який стався в міжнародних водах.

Подальше слідство було зупинене, адже прокуратура вважає, що Швеція немає юрисдикції над подальшим розслідуванням справи.

«Підсумовуючи, шведське попереднє слідство змогло відкинути і підтвердити обставини, які в сукупності призводять до висновку, що більше немає підстав для продовження шведського попереднього слідства, оскільки можна припустити, що шведський суд не має юрисдикції», — йдеться в повідомленні шведської прокуратури.

Розслідування продовжується в Німеччині.

Нагадаємо, у вересні 2022 року з'явилися повідомлення про три витоки відразу на двох газопроводах — Північний потік-1 і Північний потік-2, — дві на першому і одна — на другому. Інцидент стався неподалік узбережжя Данії, і збігся з часом з презентацією європейського проекту «Балтійський потік», що дозволяє постачати з Норвегії до Польщі, через територію Данії, до 10 мільярдів кубометрів газу на рік.

Розслідування інциденту на Північних потоках продовжується. Уряди Данії та Німеччини не виключають, що виток газу став виявом саботажу.

Після цього в ЄС зробили висновок, що інциденти, що трапилися на обох газопроводах «Північний потік» і призвели до витоку газу в Балтійському морі, є результатом навмисних дій, які потребують ретельного розслідування і не залишаться без відповіді ЄС.