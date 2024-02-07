Антон Єлізаров. Фото: dzen.ru

Росгвардія, ймовірно, готує нове формування Добровольчого корпусу з досвідчених кадрів ПВК «Вагнера» для посилення військових зусиль Росії в Україні та розширення свого впливу в Африці.

Про це йдеться в огляді британської розвідки.

Зазначається, що новий польовий командир російської приватної військової компанії «Вагнер» Антон Єлізаров зробив свою першу відеозаяву після загибелі колишнього власника «Вагнера» Євгена Пригожина та колишнього командира Дмитра Уткіна в авіакатастрофі в серпні 2023 року.

У своєму відео Антон Єлізаров детально описав розташування нової штаб-квартири «Вагнера» в Казачих Лагерях Ростовської області, поруч з казармами російської 150-ї мотострілецької дивізії. Далі він стверджував, що на новій базі «Вагнера» також розміститься новий добровольчий корпус російської національної гвардії (Росгвардії), що неявно підтверджує підпорядкування «Вагнера» Росгвардії.

«Росгвардія, ймовірно, готує нове формування Добровольчого корпусу з досвідчених кадрів Вагнера для посилення військових зусиль Росії в Україні та розширення російського впливу в Африці», — зазначили у розвідці.

Раніше повідомлялося, що в Росії реабілітують представників угруповання найманців «ПВК Вагнер» після невдалого заколоту групи в червні.