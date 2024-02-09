Премʼєр-міністр Денис Шмигаль. Фото з відкритих джерел

Україна веде переговори із Євросоюзом щодо продовження «економічного безвізу».

Про це повідомив премʼєр-міністр Денис Шмигаль.

«Домовляємося про продовження «економічного безвізу» з Європейським Союзом. Єврокомісія рекомендувала пролонгувати його до червня 2025 року. Стратегічне завдання — це закріпити повністю вільний режим торгівлі України та ЄС в Угоді про асоціацію. Працюємо над цим», — зазначив глава уряду.

Нагадаємо, усі 27 країн-членів Євросоюзу погодили пакет підтримки України в розмірі 50 мільярдів євро. Україна розраховує отримати перший платіж з нового пакету допомоги ЄС вже у березні. Мова йде про перші 4,5 мільярдів євро.