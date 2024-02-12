Сергій Пашинський. Фото: Судово-юридична газета

У понеділок, 12 лютого, Служба безпеки України та Національне антикорупційне бюро провели обшук у Сергія Пашинського, який був нардепом чотирьох скликань, а зараз очолює Національну асоціацію підприємств оборонної промисловості.

Про це політик повідомив у себе на сторінці в Facebook. Зазначимо, що правоохоронні органи про обшуки нічого не публікували.

За його словами, обшук провели щодо передачі «палива Курченка» державі. Сергій Пашинський заперечив інформацію про те, що йому вручили підозру.

Він уточнив, що йдеться про передачу у 2014 році майже 100 тисяч тонн нафтопродуктів державним нафтовим оператором і його звернення у 2015 році до президента України з проханням покрити дефіцит пального ЗСУ паливом «Роснафти».

Сергій Пашинський вказав, що обшуки проводяться на підставі кримінального провадження, порушеного ще в травні 2014 року.

Як повідомляє «Інтерфакс. Україна», кримінальну справу ініціювала компанія Soprema Trading Ltd, яка звинуватила посадовців держпідприємства «Укртранснафтопродукт» у протиправному привласненні 70 тисяч тонн пального та реалізації їх із листопада 2014 року до січня 2015 року ТОВ «Трейд Інвест Компані», яке має ознаки «фіктивності». Досудовим розслідуванням було також встановлено, що «Укртранснафтопродукт» за ухваленими у вересні-листопаді 2014 року постановами Приморського районного суду Одеси продало бензин А-92 і А-95 на ТОВ «Укройлпродукт» на 183 мільйонів гривень.

У справі проходив також «Фортуна-банк» Сергія Тищенка, з яким пов'язували і зазначені компанії-покупців палива. Згідно з повідомленнями ЗМІ, нібито обшуки в понеділок відбуваються і в Сергія Тищенка, однак офіційного підтвердження цієї інформації немає.

Нагадаємо, що березні 2021 року суд виправдав Пашинського у справі про вогнепальне поранення місцевого жителя В'ячеслава Хімікуса.