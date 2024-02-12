Президент Фінляндії Александер Стубб. Фото з відкритих джерел

Обраний президент Фінляндії Александер Стубб не бачить жодного сенсу у зустрічі та діалозі з російським диктатором Володимиром Путіним.

Про це повідомляє ERR.

«По-перше, я думаю, досить очевидно, що важко вести якийсь політичний діалог з Путіним, поки Росія веде агресивну війну проти України. Тому я не бачу жодного звʼязку ні з Путіним, ні з російським політичним керівництвом у найближчому майбутньому», — наголосив він.

Вчора, 11 лютого, кандидат від керівної «Національної коаліції» Александер Стубб переміг у другому турі президентських виборів у Фінляндії.

Нагадаємо, Фінляндія виділила Україні новий пакет військової допомоги на 190 мільйонів євро. Це вже 22-й вантаж оборонної допомоги від країни.

Раніше також повідомлялось, що у Фінляндії розслідують справу про незаконне постачання в Росію техніки, які порушують санкції, на суму понад 3 мільйони євро. Зокрема, й понад 3500 дронів, вартістю понад 2 мільйони євро.