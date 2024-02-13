TikTok. Фото з відкритих джерел

Відділ фінського парламенту з питань інформаційних технологій заборонив використання додатка TikTok на парламентських пристроях із міркувань безпеки.

Про пише «Європейська правда» з посиланням на заяву парламенту Фінляндії.

Зазначається, що після перегляду оцінки ризиків було видане розпорядження видалити TikTok із пристроїв фінського парламенту до кінця лютого.

«З березня встановлення TikTok буде технічно заблоковане», — додали там.

У парламенті Фінляндії не назвали причин такого кроку, але минулого місяця фінська Поліція безпеки (SUPO) попередила, що дані користувачів TikTok могли потрапити до китайських органів безпеки.

Згідно з даними самого TikTok, в додатку є 1,5 мільйона активних користувачів у Фінляндії, а модерацією контенту займаються 40 знавців фінської мови.

Нагадаємо, минулого року французький уряд заборонив встановлювати та користуватися мобільними додатками китайської соціальної мережі TikTok та американської відеоплатформи Netflix на своїх робочих телефонах близько 2,5 мільйонам державних службовців.

Також у Чехії державні органи та підприємства, а також деякі приватні компанії заборонили своїм співробітникам користуватися TikTok на робочих компʼютерах і телефонах з міркувань безпеки. Це стосується й особистих пристроїв, якщо вони використовуються для роботи.

А у Швеції заборонили використовувати додаток військовим.