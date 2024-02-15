Нідерланди передадуть Україні на 6 F-16 більше. Фото: уряд Нідерландів

На цьому засіданні «Рамштайну» вирішувались суто технічні питання, адже головне питання щодо винищувачів F-16 давно вирішене.

Про це повідомив начальник української військової розвідки Кирило Буданов в коментарі каналу «Ми-Україна».

— Тут були подробиці, але вони стосуються технічних питань: передачі, готовності інфраструктури, готовності дообслуговувати ці літаки, підготовки льотного та аеродромного складу. Зачекайте — вже швидко, вже фінальний етап іде. Сподіваюсь, що саме весною їх і побачимо в небі, — розповів Кирило Буданов.

Нагадаємо, Канада виділить близько мільйонів 45 доларів, які підуть на підтримку винищувачів F-16 в Україні. Зокрема, ці кошти допоможуть отримати життєво необхідні матеріали та обладнання для F-16, наприклад, запасні частини, озброєння, авіоніку та боєприпаси.

Нідерланди додадуть до 18 винищувачів F-16, які готуються до доставки в Україну, ще шість 6 літаків.

Також у Пентагоні розраховують, що перші винищувачі F-16 Україна отримає вже цьогоріч.