Президент України Володимир Зеленський. Фото з відкритих джерел

Президент України Володимир Зеленський відвідає Німеччину і Францію 16 і 17 лютого. Зокрема, він проведе переговори з канцлером ФРН Олафом Шольцом та президентом Французької Республіки Еммануелем Макроном.

Про це повідомила пресслужба Офісу президента.

Крім того, 17 лютого Володимир Зеленський виступить на головній сцені Мюнхенської безпекової конференції, а також проведе низку двосторонніх зустрічей на її полях.

Зокрема, заплановані переговори з віцепрезиденткою США Камалою Гарріс, президентом Чехії Петром Павелом, прем’єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен, прем’єр-міністром Нідерландів Марком Рютте та іншими лідерами держав і великих бізнесів.

Нагадаємо, 11 грудня 2023 року, президент України Володимир Зеленський відвідав Сполучені Штати Америки, де він зустрівся з президентом США Джозефом Байденом і провів низку зустрічей та перемовин.