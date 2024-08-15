В Україні запустили проєкт «Залізний полігон», який безоплатно надає українським виробникам озброєння та військової техніки доступ до випробувань їхніх зразків зброї на стадіях проектування.
Про це повідомили заступниця Міністра з питань стратегічних галузей промисловості Ганна Гвоздяр і сам міністр Олександр Камишін.
Виробники отримають доступ майданчиків для тестувань, які оснащені обладнанням для різних типів військового озброєння і техніки. Також «Залізний полігон» надаватиме й інші послуги:
Щоб протестувати свої зразки, потрібно заповнити форму за посиланням. Виробник отримує запрошення на визначений час і день на полігон. За результатами тестувань/випробувань він матиме протокол і висновок від експертів Центрального воєнно-наукового управління Генштабу або Державного науково-дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки (ОВТ).
Над «Залізним полігоном» працюють Мінстратегпром, Міноборони та Генштаб ЗСУ.
Нагадаємо, у Миколаївській області 16 тисяч гектарів землі військових полігонів опинилася у розпорядженні великих агробізнесменів та депутатів.
В Україні запустили проєкт «Залізний полігон», який безоплатно надає українським виробникам озброєння та військової техніки доступ до випробувань їхніх зразків зброї на стадіях проектування.
Про це повідомили заступниця Міністра з питань стратегічних галузей промисловості Ганна Гвоздяр і сам міністр Олександр Камишін.
Виробники отримають доступ майданчиків для тестувань, які оснащені обладнанням для різних типів військового озброєння і техніки. Також «Залізний полігон» надаватиме й інші послуги:
Щоб протестувати свої зразки, потрібно заповнити форму за посиланням. Виробник отримує запрошення на визначений час і день на полігон. За результатами тестувань/випробувань він матиме протокол і висновок від експертів Центрального воєнно-наукового управління Генштабу або Державного науково-дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки (ОВТ).
Над «Залізним полігоном» працюють Мінстратегпром, Міноборони та Генштаб ЗСУ.
Нагадаємо, у Миколаївській області 16 тисяч гектарів землі військових полігонів опинилася у розпорядженні великих агробізнесменів та депутатів.