Президент України Володимир Зеленський, фото: ОП

Президент Володимир Зеленський попросив Верховну Раду зібратися, щоб ухвалити «оборонний законодавчий пакет для України», який включатиме питання визначення статусу українських військових в Курській області та інші.

Про це Володимир Зеленський сказав 15 серпня під час свого відеозвернення.

— Уже в серпні, потрібне посилення деяких правових позицій нашої держави. Настав час ухвалити важливі законодавчі речі — оборонний законодавчий пакет для України. Це рішення, які допоможуть і українським воїнам, і всьому українському суспільству, і нашим державним інституціям, — наголосив він.

Поперше, Україна має гарантувати саме на законодавчому рівні, що українські воїни, які беруть участь у Курській операції, наприклад, та братимуть участь в усіх інших діях на території держави-агресора, будуть отримувати абсолютно всі виплати та преференції, які передбачені для передової. «І це треба зробити саме законом, щоб у всіх наших людей була впевненість, що держава спрацює так, як потрібно», сказав Президент.

Друге — це кожен військовий, який захищає Українську державу, заслуговує на визнання та максимальну підтримку. Це стосується, зокрема, тих воїнів — українських легіонерів, — які наразі мають громадянство інших держав, але поки що не України. Вони заслуговують бути громадянами України й мають отримати таку шану від Української держави. «Також це справедливо поширити і на їхніх рідних, на рідних наших героїв», додав Володимир Зеленський.

Третє рішення — це має бути врегульоване питання трофейної зброї, яку українські воїни здобувають у боях. «Маємо це владнати», наголосив український Президент.

Також Володимир Зеленський заявив, що необхідно позбавити «зрадників, які втекли в Росію після 24 лютого» та колаборантів будь-яких звань і нагород в Україні.

— Відповідні законопроєкти теж уже є в парламенті. І прошу Верховну Раду зібратися для розгляду цих питань невідкладно найближчим часом, — заявив Президент.

Нагадаємо, Президент Володимир Зеленський подав до Верховної Ради проєкт закону, який регулює набуття та збереження громадянства України, зокрема щодо можливості мати множинне громадянство.