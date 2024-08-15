Президент Володимир Зеленський попросив Верховну Раду зібратися, щоб ухвалити «оборонний законодавчий пакет для України», який включатиме питання визначення статусу українських військових в Курській області та інші.
Про це Володимир Зеленський сказав 15 серпня під час свого відеозвернення.
— Уже в серпні, потрібне посилення деяких правових позицій нашої держави. Настав час ухвалити важливі законодавчі речі — оборонний законодавчий пакет для України. Це рішення, які допоможуть і українським воїнам, і всьому українському суспільству, і нашим державним інституціям, — наголосив він.
Поперше, Україна має гарантувати саме на законодавчому рівні, що українські воїни, які беруть участь у Курській операції, наприклад, та братимуть участь в усіх інших діях на території держави-агресора, будуть отримувати абсолютно всі виплати та преференції, які передбачені для передової. «І це треба зробити саме законом, щоб у всіх наших людей була впевненість, що держава спрацює так, як потрібно», сказав Президент.
Друге — це кожен військовий, який захищає Українську державу, заслуговує на визнання та максимальну підтримку. Це стосується, зокрема, тих воїнів — українських легіонерів, — які наразі мають громадянство інших держав, але поки що не України. Вони заслуговують бути громадянами України й мають отримати таку шану від Української держави. «Також це справедливо поширити і на їхніх рідних, на рідних наших героїв», додав Володимир Зеленський.
Третє рішення — це має бути врегульоване питання трофейної зброї, яку українські воїни здобувають у боях. «Маємо це владнати», наголосив український Президент.
Також Володимир Зеленський заявив, що необхідно позбавити «зрадників, які втекли в Росію після 24 лютого» та колаборантів будь-яких звань і нагород в Україні.
— Відповідні законопроєкти теж уже є в парламенті. І прошу Верховну Раду зібратися для розгляду цих питань невідкладно найближчим часом, — заявив Президент.
Нагадаємо, Президент Володимир Зеленський подав до Верховної Ради проєкт закону, який регулює набуття та збереження громадянства України, зокрема щодо можливості мати множинне громадянство.
Президент Володимир Зеленський попросив Верховну Раду зібратися, щоб ухвалити «оборонний законодавчий пакет для України», який включатиме питання визначення статусу українських військових в Курській області та інші.
Про це Володимир Зеленський сказав 15 серпня під час свого відеозвернення.
— Уже в серпні, потрібне посилення деяких правових позицій нашої держави. Настав час ухвалити важливі законодавчі речі — оборонний законодавчий пакет для України. Це рішення, які допоможуть і українським воїнам, і всьому українському суспільству, і нашим державним інституціям, — наголосив він.
Поперше, Україна має гарантувати саме на законодавчому рівні, що українські воїни, які беруть участь у Курській операції, наприклад, та братимуть участь в усіх інших діях на території держави-агресора, будуть отримувати абсолютно всі виплати та преференції, які передбачені для передової. «І це треба зробити саме законом, щоб у всіх наших людей була впевненість, що держава спрацює так, як потрібно», сказав Президент.
Друге — це кожен військовий, який захищає Українську державу, заслуговує на визнання та максимальну підтримку. Це стосується, зокрема, тих воїнів — українських легіонерів, — які наразі мають громадянство інших держав, але поки що не України. Вони заслуговують бути громадянами України й мають отримати таку шану від Української держави. «Також це справедливо поширити і на їхніх рідних, на рідних наших героїв», додав Володимир Зеленський.
Третє рішення — це має бути врегульоване питання трофейної зброї, яку українські воїни здобувають у боях. «Маємо це владнати», наголосив український Президент.
Також Володимир Зеленський заявив, що необхідно позбавити «зрадників, які втекли в Росію після 24 лютого» та колаборантів будь-яких звань і нагород в Україні.
— Відповідні законопроєкти теж уже є в парламенті. І прошу Верховну Раду зібратися для розгляду цих питань невідкладно найближчим часом, — заявив Президент.
Нагадаємо, Президент Володимир Зеленський подав до Верховної Ради проєкт закону, який регулює набуття та збереження громадянства України, зокрема щодо можливості мати множинне громадянство.