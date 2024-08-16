Дмитро Лубінець. Фото: «НикВести»

Найближчим часом обміну полоненими у форматі «всіх на всіх» із Росією не відбудеться, попри операцію українських сил у Курській області та поповнення обмінного фонду.

Про це заявив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець в ефірі «Радіо Свобода».

Омбудсмен зазначає, що українська сторона робить все можливе щоб великі обміни полоненими відбулися.

«Постійно українська сторона виступає з ініціативою проведення великих обмінів, у тому числі неодноразово через посередників ми виступали з ініціативою проведення обмінів «всіх на всіх». Чи вірю я, що найближчим часом може відбутися обмін «всіх на всіх»? Ні, не вірю. Чи вірю я, що українська сторона робить все можливе, щоб великі обміни відбувалися? Так, цим займається велика команда Координаційного штабу, я особисто в щоденному режимі», – сказав Дмитро Лубінець.

Водночас він підтвердив, що операція ЗСУ в Курській області Росії покращує ситуацію з поверненням українських громадян із території Російської Федерації, а також з окупованих територій України.

«Мені би дуже хотілося, щоб ми з Росією домовилися нарешті про принципи проведення обмінних процесів і повернення цивільних громадян, використовуючи цю ситуацію… Нам треба використовувати принцип справедливості. Хто раніше потрапив у полон, той раніше виходить», — зазначив він.

Дмитро Лубінець не уточнив, чи російська сторона вже надала списки людей, яких в рамках обмінного процесу хоче повернути в першу чергу, посилаючись на чутливість обмінних домовленостей. Проте він додав, що розуміє потребу суспільства бути проінформованими про перебіг домовленостей.

Нагадаємо, Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець терміново звернувся до Міжнародного Комітету Червоного Хреста (МКЧХ) та ООН щодо вбивства окупантами українського військовополоненого.