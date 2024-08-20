Володимир Зеленський, фото: Офіс Президента

В Україні створять інституцію, яка обʼєднуватиме українців за кордоном та сприятиме протидії російським наративам.

Про це заявив Володимир Зеленський на нараді керівників закордонних дипломатичних установ України, пише Офіс Президента.

Він зазначив, що українці є у всіх частинах світу та в більшості держав. Тому необхідно модернізувати державні інституції, щоб вони відповідали завданням єднання всіх українців навколо України.

За його словами, необхідно посилити інституційну присутність у країнах-партнерах. Це буде зроблено двома шляхами. Зокрема, ухвалено рішення про відкриття нових консульств за кордоном, у тому числі в Польщі, Німеччині, Болгарії, Італії, Чехії, Словаччині та Франції.

«Водночас і разом зі звичною роботою через систему МЗС України, про це говорили з премʼєр-міністром (Денисом Шмигалем, — прим.), готуємо запуск нової інституції, яка забезпечить достатню силу глобальної української єдності», — наголосив Володимир Зеленський.

Сфера діяльності такої інституції охоплюватиме:

українців у різних країнах та їх звʼязки з Україною;

захист спільних інтересів українців як нації.

«Фактично, це має бути міністерство української єдності та протидії російським впливам на українців. Насамперед, за кордоном», — уточнив глава держави.

Він звернув увагу, що Росія використовує за кордоном пропагандистський ресурс, щоб вплинути, зокрема, на українців.

Як зазначив Володимир Зеленський, освітні, культурні та інформаційні потреби українців потребують більшої активності від держави. При цьому одна лише система Міністерства закордонних справ з цим не впорається.

«Потрібна інституція, яка вестиме інші державні установи до певних цілей. Найближчим часом представимо всі деталі», — додав Президент.

Раніше Президент України Володимир Зеленський дав обіцянку українцям, що попри складнощі, спричинені війною, Україна не матиме «втраченого покоління».

У своїй промові під час Українського молодіжного форуму Вільні мріяти» він підкреслив, що країна завершить війну відповідно до потреб держави і людей, а також поверне безпеку для української молоді.