Нардепи блокують трибуну у Верховній Раді, фото: Железняк

У вівторок, 20 серпня, Верховна Рада у другому читанні ухвалила законопроєкт щодо заборони в Україні діяльності релігійних організацій, пов’язаних з Російською православною церквою.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Законопроєкт №8371 «Про захист конституційного ладу у сфері діяльності релігійних організацій» підтримали 265 народних депутатів.

Зазначимо, що уряд у січні 2023 року у Верховній Раді був зареєстрований законопроєкт №8371 щодо заборони в Україні релігійних організацій, згідно з яким може бути припинена діяльність УПЦ МП. Верховна Рада 19 жовтня 2023 року ухвалила в першому читанні цей документ.

В остаточну редакцію документа Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики тричі вносив правки. Комітет ВР з питань гуманітарної та інформаційної політики 16 серпня 2024 року схвалив поправки до законопроєкту №8371 і рекомендував парламенту прийняти його в другому читанні і в цілому.

Всеукраїнська рада церков і релігійних організацій 17 серпня заявила, що підтримує законодавчу ініціативу щодо заборони в Україні діяльності релігійних організацій, пов’язаних з Російською православною церквою. організацій, пов’язаних з Російською православною церквою.

За словами першого заступника Голови ВРУ Олександра Корнієнка, це питання про регулювання діяльності релігійних організацій стоїть в порядку денному одним з перших.