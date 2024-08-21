Держава має використати усі можливі важелі для пошуку та повернення осіб, що зникли безвісти, заявив народний депутат України від Миколаєва, член парламентського комітету з національної безпеки Ігор Копитін.
Так він прокоментував ухвалене у вівторок, 20 серпня, рішення Верховної Ради, яким повноваження з утворення пошукових груп із пошуку зниклих безвісти поклали на Генеральний штаб Збройних сил України.
За відповідний законопроєкт №11093 про внесення змін до статті 11 закону «Про правовий статус осіб, зниклих безвісти за особливих обставин» проголосували в цілому 295 народних депутатів. Відповідно до законопроєкту Генштаб ЗСУ утворює пошукові групи за погодженням з Координаційним штабом з питань поводження з військовополоненими. До повноважень Генштабу ЗСУ також входять визначення персонального складу пошукових груп і порядку проведення пошукових робіт.
Крім цього, Координаційний штаб може організовувати та вести переговори з гуманітарними місіями, громадськими об'єднаннями та фізичними особами, які провадять діяльність та/або перебувають на тимчасово окупованих територіях у Донецькій і Луганській областях, Криму та Севастополі, інших тимчасово окупованих територіях для розшуку осіб, зниклих безвісти за особливих обставин.
«Це те, про що ми говорили, зокрема, на Комітеті з нацбезпеки під час зустрічі з родинами військовополонених. Держава має використовувати всі можливі важелі для пошуку та повернення таких осіб. Адже у статусі зниклих безвісти можуть перебувати й ті, хто фактично знаходяться в полоні. Повернення ж останків загиблих воїнів надає родинам правові підстави для отримання матеріальної допомоги», - написав Ігор Копитін на своїй Фейсбук-сторінці.
Як наголошується в пояснювальній записці, законопроєкт врегулює діяльність держорганів у частині пошукових робіт, повноважень щодо здійснення репатріації тіл (останків) та здійснення переговорів з гуманітарними місіями, громадськими організаціями та людьми з окупованих територій для розшуку осіб, зниклих безвісти за особливих обставин.
Раніше народний депутат України Ігор Копитін заявив, що в Україні не будуть мобілізовувати обмежено придатних чоловіків до 25 років.
Держава має використати усі можливі важелі для пошуку та повернення осіб, що зникли безвісти, заявив народний депутат України від Миколаєва, член парламентського комітету з національної безпеки Ігор Копитін.
Так він прокоментував ухвалене у вівторок, 20 серпня, рішення Верховної Ради, яким повноваження з утворення пошукових груп із пошуку зниклих безвісти поклали на Генеральний штаб Збройних сил України.
За відповідний законопроєкт №11093 про внесення змін до статті 11 закону «Про правовий статус осіб, зниклих безвісти за особливих обставин» проголосували в цілому 295 народних депутатів. Відповідно до законопроєкту Генштаб ЗСУ утворює пошукові групи за погодженням з Координаційним штабом з питань поводження з військовополоненими. До повноважень Генштабу ЗСУ також входять визначення персонального складу пошукових груп і порядку проведення пошукових робіт.
Крім цього, Координаційний штаб може організовувати та вести переговори з гуманітарними місіями, громадськими об'єднаннями та фізичними особами, які провадять діяльність та/або перебувають на тимчасово окупованих територіях у Донецькій і Луганській областях, Криму та Севастополі, інших тимчасово окупованих територіях для розшуку осіб, зниклих безвісти за особливих обставин.
«Це те, про що ми говорили, зокрема, на Комітеті з нацбезпеки під час зустрічі з родинами військовополонених. Держава має використовувати всі можливі важелі для пошуку та повернення таких осіб. Адже у статусі зниклих безвісти можуть перебувати й ті, хто фактично знаходяться в полоні. Повернення ж останків загиблих воїнів надає родинам правові підстави для отримання матеріальної допомоги», - написав Ігор Копитін на своїй Фейсбук-сторінці.
Як наголошується в пояснювальній записці, законопроєкт врегулює діяльність держорганів у частині пошукових робіт, повноважень щодо здійснення репатріації тіл (останків) та здійснення переговорів з гуманітарними місіями, громадськими організаціями та людьми з окупованих територій для розшуку осіб, зниклих безвісти за особливих обставин.
Раніше народний депутат України Ігор Копитін заявив, що в Україні не будуть мобілізовувати обмежено придатних чоловіків до 25 років.