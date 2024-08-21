Народний депутат від Миколаєва Ігор Копитін, фото зі сторінки парламентаря у Фейсук

Держава має використати усі можливі важелі для пошуку та повернення осіб, що зникли безвісти, заявив народний депутат України від Миколаєва, член парламентського комітету з національної безпеки Ігор Копитін.

Так він прокоментував ухвалене у вівторок, 20 серпня, рішення Верховної Ради, яким повноваження з утворення пошукових груп із пошуку зниклих безвісти поклали на Генеральний штаб Збройних сил України.

За відповідний законопроєкт №11093 про внесення змін до статті 11 закону «Про правовий статус осіб, зниклих безвісти за особливих обставин» проголосували в цілому 295 народних депутатів. Відповідно до законопроєкту Генштаб ЗСУ утворює пошукові групи за погодженням з Координаційним штабом з питань поводження з військовополоненими. До повноважень Генштабу ЗСУ також входять визначення персонального складу пошукових груп і порядку проведення пошукових робіт.

Крім цього, Координаційний штаб може організовувати та вести переговори з гуманітарними місіями, громадськими об'єднаннями та фізичними особами, які провадять діяльність та/або перебувають на тимчасово окупованих територіях у Донецькій і Луганській областях, Криму та Севастополі, інших тимчасово окупованих територіях для розшуку осіб, зниклих безвісти за особливих обставин.

«Це те, про що ми говорили, зокрема, на Комітеті з нацбезпеки під час зустрічі з родинами військовополонених. Держава має використовувати всі можливі важелі для пошуку та повернення таких осіб. Адже у статусі зниклих безвісти можуть перебувати й ті, хто фактично знаходяться в полоні. Повернення ж останків загиблих воїнів надає родинам правові підстави для отримання матеріальної допомоги», - написав Ігор Копитін на своїй Фейсбук-сторінці.

Як наголошується в пояснювальній записці, законопроєкт врегулює діяльність держорганів у частині пошукових робіт, повноважень щодо здійснення репатріації тіл (останків) та здійснення переговорів з гуманітарними місіями, громадськими організаціями та людьми з окупованих територій для розшуку осіб, зниклих безвісти за особливих обставин.

Раніше народний депутат України Ігор Копитін заявив, що в Україні не будуть мобілізовувати обмежено придатних чоловіків до 25 років.